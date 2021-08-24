الميركاتو الصيفي 2021 | ويليان قريب من مغادرة ارسنال وهذه وجهته المقبلة

يجري الدولي البرازيلي ويليان جناح نادي أرسنال محادثات مع الجانرز بشأن الابتعاد عن النادي خلال الميركاتو الصيفي 2021، والدوري البرازيلي قد يكون وجهته المقبلة.

ومنح آرسنال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عقدًا ضخماً لمدة ثلاث سنوات في الصيف الماضي ليوقع معه في صفقة انتقال مجانية من تشيلسي، ولكن بعد موسم ظهوره الأول لم يسفر سوى عن هدف واحد في 37 مباراة، فإنهم مستعدون لقطع العلاقة مع تجنب دفع ما تبقى من عقده مقابل ذلك.

وتم إخبار ويليان بأنه حر في مغادرة آرسنال هذا الصيف، ويبدو نادي كورينثيانز الأكثر إهتماماً بالحصول على خدماته، حيث أشار خبير الانتقالات “فابريزيو رومانو” إلى أن النادي البرازيلي، قد تواصل معه بالفعل مع تقديم عرض رسمي.

وبينما كان ويليان يفضل البقاء في أوروبا، يُعتقد الآن أنه يفكر بجدية في العودة إلى وطنه، حيث ينتظر كورينثيانز اقتناصه مجانًا بعد نهاية علاقته مع ارسنال.

وبالرغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، أشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن المحادثات بين ويليان وكورنثيانز في “مرحلة متقدمة”، بينما تتوقع صحيفة التلجراف أيضًا، أن تتم الصفقة قريبًا.

بالنسبة لأرسنال، كل ما يهم هو التخلص من أجره البالغ 190 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لذلك فإنهم مستعدون للسماح لـه بالمغادرة في انتقال مجاني لمجرد قطع العلاقات مع البرازيلي المتقدم في السن.

ومن المنتظر أن يواجه ارسنال مشكلة أخرى قبل التخلص من لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني السابق، وهي احتمالية تقديم تعويضات ضخمة لإقناعه بالانضمام إلى كورينثيانز، لأن النادي البرازيلي، لن يقدر على تقديم راتب قريب من راتب ويليان الحالي.