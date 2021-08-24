لاعب اتحادي سابق يرشح مدرب الهلال لخلافة فابيو كاريلي!

اقترح لاعب نادي الاتحاد السابق “حمد المنتشري”، تعيين مدرب نادي الهلال السعودي السابق “خورخي جيسوس” بديلاً للبرازيلي “فابيو كاريلي” المقال من منصبه مباشرة بعد خسارة نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي يوم السبت الماضي.

وعللت إدارة نادي اتحاد جدة قرارها بإقالة كاريلي وفقاً لبيان النادي الرسمي، بكون المدرب البرازيلي يتمسك برأيه ومواقفه، كما أن منهجية المدرب، طرأ عليها تغيير كبير، وكونه يصر على رفض التعاقد مع مهاجم صريح، عكس ما تهدف إليه الإدارة.

وقال حمد المنتشري عن المدرب الجديد للنادي، وان كان يفضل مدرباً من أوروبا أو مدرب من أمريكا الجنوبية في حديثه مع وليد الفراج عبر برنامج “أكشن مع وليد”، أنه لا يهم جنسية المدرب القادم ”

واضاف حمد المنتشري “لا يهم ان كان من أوروبا أو من أمريكا الجنوبية، بقدر ما يفضل أن يكون خبيراً بالدوري السعودي، وبنادي الاتحاد وما يتوفر عليه الاتحاد “.

وتابع المنتشري “اذا تسألني عن اقتراحاتي للمدرب الذي أفضله بديلاً لفابيو كاريلي، فاقترح مدرب نادي الهلال السعودي “خورخي جيسوس”، أو مدرب نادي النصر السعودي المنتقل حديثاً إلى اليونان “.