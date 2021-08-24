تغيير ملعب مباراة النصر وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا بقرار من الاتحاد الآسيوي

طرأ تغيير في الملعب الذي سيحتضن مباراة النصر السعودي ونظيره تراكتور الايراني ضمن مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الآسيوي للعبة تغيير ملعب المباراة من ملعب جاسم بن حمد الخاص بنادي السد في قطر إلى استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وكان نادي النصر قد أنهى دور المجموعات كمتصدر على حساب أندية السد القطري والوحدات الاردني و فولاذ الإيراني، ما جعل الاتحاد الآسيوي يمنحه حق اختيار ملعب المباراة في أرض محايدة.

ويلتقي زملاء تاليسكا مع تراكتور الايراني يوم 14 سبتمبر المقبل في مباراة الذهاب من دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وهدف فريق مانو مينيزيس إلى حسم التأهل لربع النهائي بشكل مبكر، خصوصاً أن مباريات ربع ونصف النهائي والنهائي، ستقام على ملاعب المملكة العربية السعودية شهر اكتوبر القادم.