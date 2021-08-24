الدوري السعودي | هل تكون مباراة التعاون مفصلية لمينيزس مع النصر؟

تحدث الناقد الرياضي السعودي محمد العنزي عن مستقبل مدرب نادي النصر السعودي “مانو مينيزس“، وحول مباراة التعاون وما إذا كانت المباراة مفصلية في مستقبل المدرب مع النادي.

وقال العنزي في برنامج أكشن مع وليد، الذي يقدمه الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر قناة mbc action وقال “أنا مع الاستقرار، والمدرب مينزيس مدرب جيد ولكن بعض قناعاته تحتاج إلى النظر فيها ”

وتابع الناقد الرياضي “دكة بدلاء النصر تشكل فريقًا بحد ذاتها، والمدرب مطالب باللعب بكل لاعب في مكانه الأساسي، عكس ما يفعل الآن “.

وتابع “منذ الموسم الماضي، والأخطاء الدفاعية في نادي النصر مستمرة، وهذا عمل المدرب، لأنه مطالب بايجاد الحلول “.

وعن مستقبل مينيزيس مع النصر، وان كانت مباراة التعاون آخر فرصة، قال محمد العنزي “مباراة التعاون اختبار صعب، وقد يتم الاستغناء عن مدرب النصر في حال تحقيق نتيجة غير مرضية، وهذه معلومة أقدمها، وليس رأي شخصي “.

يذكر أن نادي النصر مع المدرب مانو مينيزيس، بدأ مشوار الدوري السعودي للمحترفين بفوز كبير على نادي ضمك برباعية، قبل أن يسقط أمام بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الفيصلي في الجولة الثانية بهدفين لهدف.

ويلتقي النصر مساء الخميس القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مع نادي التعاون الذي أعاد تعيين البرتغالي جوزيه جوميز بدلاً من المدير الفني آل مايسترو، مباشرة بعد الخسارة أمام الهلال في الجولة الثانية.