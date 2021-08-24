لموسم 2021 - 2022.. منصور بن زايد يعتمد برنامج بطولات جمال الخيل العربية

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

اعتمد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، برنامج بطولات ومسابقات عروض جمال الخيل العربية في الدولة لموسم 2021 - 2022.



وتُشرف جمعية الإمارات للخيول العربية على البرنامج الذي يتضمن 13 بطولة ومنافسة، من بينها 6 بطولات دولية، ابتداءً من 14 أكتوبر 2021 حتى 25 مارس 2022.

وأعرب الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية عن شكره وتقديره للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه المتواصل للخيول العربية الأصيلة ورياضة الفروسية في الدولة، مشيداً برعاية ومتابعته لأنشطة جمعية الإمارات للخيول العربية، بما يمكّنها من تحقيق أهدافها وتعزيز إنجازاتها.

وتستضيف أبوظبي "بطولة الإمارات الوطنية" من 26 إلى 29 أكتوبر 2021، بينما تُقام النسخة 18 من "مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي" أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، ثم تنتقل العروض إلى المنطقة الشرقية، وتحديدا كلباء، حيث النسخة الثالثة من "مهرجان الشارقة - كلباء للإنتاج المحلي"، في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.

وتُنظَّم "بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية" بين 15 و18 ديسمبر 2021، بينما تنطلق السنة الجديدة بـ"بطولة عجمان" من 6 حتى 8 يناير 2022، لتنتقل العروض لاحقا نحو منطقة الظفرة عبر النسخة الثانية من "بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية" بين 19 و22 يناير 2022.

وتُقام "بطولة أبوظبي الدولية" في الفترة من 10 إلى 12 فبراير، تعقبها النسخة الأولى من "بطولة الإمارات الوطنية" المستحدثة، التي تدور منافساتها بين 24 و26 فبراير 2022، فيما تشهد أيام 3 و4 و5 مارس النسخة 23 من "مهرجان الشارقة للجواد العربي"، وأيام 17 و18 و19 مارس "بطولة دبي الدولية للجواد العربي".

كما تُنظَّم "بطولة الإمارات لمُربّي الخيول العربية"، التي تعني أصحاب المرابط الخاصة، يوميْ 21 و23 مارس، ويتم اختتام الموسم بالنسخة الأولى من "بطولة العرب لمُربّي الخيول العربية"، المُخصّصة للمُلّاك والمُربّين العرب، في الفترة من 24 إلى 25 مارس 2022.