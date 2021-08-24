بطولة مصر: الإسماعيلي يحسم بقاءه في دوري الأضواء

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القاهرة: حسم الإسماعيلي بقاءه في الأضواء وتجنب الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وذلك بتعادله سلباً مع ضيفه طلائع الجيش الاثنين على بملعب الاسماعيلية في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الاسماعيلي رصيده الى 35 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن.

وعمق انبي جراح مضيفه المصري بفوزه عليه 3-1 على ملعب الاسكندرية، ليتلقى اصحاب الارض الهزيمة الثالثة توالياً، بعد الخسارة امام سموحة والاهلي.

ويدين انبي بالفضل بالفوز للنيجيري جون اوكوبي ايبوكا الذي سجل ثلاثية فريقه (38 و 72 من ركلة جزاء و76)، محققاً الـ"هاتريك" الثاني له هذا الموسم، فيما سجل هدف المصري احمد رفعت (90+1).

ورفع انبي رصيده الى 46 نقطة وتقدم للمركز السادس، فيما تجمد رصيد المصري، المتأهل للمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي كثالث الدوري (احتسب الترتيب بحسب ما كان عليه في المرحلة التاسعة والعشرين بسبب الوصول الى المهلة النهائية لارسال لائحة الاندية المشاركة الى الاتحاد الإفريقي)، عند 49 نقطة وتراجع للمركز الخامس.