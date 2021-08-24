شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يجمع متعلقاته من الإسماعيلى ويستعد لبداية رحلة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم النادى الإسماعيلى على جمع متعلقاته من القلعة الصفراء بعد نهاية مباراة الطلائع بالأمس والتى ضمنت بقاء الدراويش فى بطولة الدوري بشكل رسمى، ليغادر الإسماعيلية بعد إتفاقه مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق على عدم لعب المباراة الأخيرة أمام سيراميكا والمقرر لها السبت المقبل بعد نهاية رحلته مع الإسماعيلى وتوقيعه لبيراميدز.

فشلت محاولات مسئولى النادى الإسماعيلى فى استعادة خدمات التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق والذى وقع على عقود انتقاله لبيراميدز بداية من الموسم الجديد فى ظل انتهاء تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، وأثنى إيهاب جلال على الروح القتالية له وخوضه المباريات مع الاسماعيلى بجدية كبيرة رغم توقيعه لبيراميدز لدرجة تعرضه للإصابة بالرأس فى مباراة الطلائع الاخيرة.

واعتلي فخر صدارة هدافي الإسماعيلي هذا الموسم برصيد 11 هدفا، وإجمالا شارك فخر مع الدراويش فى 36 مباراة بالدوري ومباراة بكأس مصر وسجل 13 هدفاً وصنع هدفين، وتأمل الجماهير التونسية في استعادة لاعب الدراويش مستواه سريعًا، في ظل حاجة منتخب نسور قرطاچ لمجهوداته خلال الفترة القادمة التي تشهد تصفيات كأس العالم قطر 2022

وشهدت الساعات الماضية قيام إدارة الاسماعيلى بمفاتحة فخر الدين بن يوسف للبقاء فى الاسماعيلى عقب نجاح المجلس فى تمديد تعاقد محمد هاشم والانجولى أري بابل ضمن خطة تنفيذ مطالب إيهاب جلال المدير الفنى لتمديد تعاقده مع الاسماعيلى والتى على رأسها الابقاء على "الروج" ولكن لعبت الفوارق المادية بين عرض الاسماعيلى وعرض بيراميدز فى اعلان اللاعب نهاية الصفقة لصالح الفريق السماوى.

أنهى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم النادى الإسماعيلى اجراءات انضمامه لنادى بيراميدز حيث وقع اللاعب على العقد بعد الحلسة التى عقدها معه عمرو بسيوني، مدير التعاقدات والتسويق بالنادى السماوى، فى ظل رغبة النادى السماوى فى التعاقد مع اللاعب لدعم خط هجومه بالموسم الجديد لاسيما أن تعاقد المهاجم التونسى ينتهى بنهاية الموسم الجارى مع الدراويش ولم تنجح إدارة القلعة الصفراء فى إقناعه بتمديد التعاقد.

وكان مسئولى نادى سيراميكا قد أبدوا رغبة فى ضم فخر الدين بن يوسف خلال الساعات الاخيرة قبل أن تصلهم أنباء إنهاء الصفقة لصالح بيراميدز.

وواصل الدولى التونسى مسيرة التألق ضمن صفوف الدراويش ، بعد أن سجل هدفه الحادى عشر بمسابقة الدورى المصرى فى شباك الأهلى ليخطف نقطة التعادل للدراويش، وتمكن النجم التونسى من الوصول لأعلى معدل تهديفى فى مسيرته الكروية الاحترافية.

وسبق لفخر الدين تسجيل 9 أهداف فى موسم واحد بقميص فريق الصفاقسى التونسى موسم 2013-2014 بعد ساهم فى حصد فريقه كأس الكونفدرالية على حساب فريق مازيمبى الكونغولى.

ويتطلع الروج لاستمراره فى هز الشباك بالدوري المصرى من أجل العودة لارتداء قميص منتخب بلاده وتمثيله دوليا منذ أن غاب عنه فى عام 2019 ، فى أعقاب استبعاده من القائمة النهائية المشاركة ببطولة الكان فى تلك الفترة.

وكان التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم النادى الإسماعيلى قد وافق على طلب مجلس ادارة ناديه بخوض الشهر الأخير من إعارته بطريقة ودية مع الفريق حيث انتهى ارتباطه بالفريق فى 30 يوليو الماضى بينما تستمر مسابقة الدوري الممتاز حتى 26 أغسطس الجارى .