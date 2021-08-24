شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة.. الشحات وكهربا وصلاح محسن فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر ابراهيم - علي معلول - أكرم توفيق .

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - كهربا

الهجوم: صلاح محسن

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة الجونة، وتضم كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.



ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».



وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.