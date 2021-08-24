شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف تفصل جونيور أجايى عن معادلة رقم فلافيو مع الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أيام النيجيري جونيور أجايى داخل النادى الأهلى معدودة، بعدما استقر مسئولو الأحمر على بدء التفاوض معه، من أجل فسخ العقد بالتراضي بعد نهاية الموسم الحالي، مقابل الحصول على مبلغ مالي معين بالاتفاق بين الطرفين، خاصة مع عدم وصول أية عروض للتعاقد مع اللاعب النيجيري، والذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، وتراجعت الإدارة عن فكرة تجديد عقده.

وتوجد نية لدى مسئولي الأهلي في الاستغناء عن جونيور أجايي ولاعب أجنبي آخر والأقرب هو الكونغولي والتر بواليا الذي يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزاني، واللذين نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.

وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة مما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى في الفترة الأخيرة مفضلا الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

معادلة فلافيو

ونجح أجايى في تسجيل 42 هدفا مع النادى الأهلى في جميع المسابقات، منها 30 هدفا في بطولة الدورى المصرى من 103 مباريات، ويتبقى له 4 أهداف لمعادة رقم الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم الأهلى السابق الذى سجل 35 هدفا خلال 95 مباراة في الدورى.

ويعد جونيور أجايى هو ثالث أكثر هداف أجنبي في تاريخ الأهلي بالدوري بعد الغانى أحمد فيلكس الذى سجل 47 هدفا، وأمادو فلافيو صاحب الـ35 هدفا.