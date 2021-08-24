شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال لاتحاد الكرة: موقف محمد الننى من الإنضمام لمنتخب مصر يتحدد نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة، خطابا من أرسنال الإنجليزى يؤكد فيه أنه لم يحسم حتى الأن مصير محمد الننى لاعب الفريق من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل وتحديدا فى الفترة من 30 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل.

وأكد أرسنال الإنجليزى فى خطابه أنه سيحسم موقف الننى من الانضمام لمنتخب مصر لخوض مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم، نهاية الأسبوع الجارى، على أن يبلغ اتحاد الكرة المصرى لاحقا بقراره فى هذا الشأن.