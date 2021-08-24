شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف سقط الإنتاج الحربى أمام الزمالك بثنائية مغربية فى آخر مواجهة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى الزمالك في التاسعة مساء الثلاثاء، الإنتاج الحربى على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.

ونجح الزمالك في الفوز في آخر مباراة جمعته مع الإنتاج الحربى بالدور الأول لدوري هذا الموسم، بهدفين دون رد سجلهما المغربان أشرف بن شرقى من ركلة جزاء وحميد أحداد بالجولة 16 للمسابقة على استاد الأهلى والسلام.

وفاز الفارس الأبيض على سيراميكا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في نفس الجولة ليتأكد هبوطه بشكل رسمي.

وتعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي الـ19 في تاريخ الناديين، وخلال الـ 18 مباراة السابقة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري منذ تأهل الإنتاج للدوري الممتاز قبل 11 موسما، والأرقام تؤكد تفوق الزمالك بتحقيق 11 انتصار وتسجيل 27 هدفاً مقابل تحقيق فريق الإنتاج الفوز في مباراتين وتسجيل 14 هدفاً بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.