شكرا لقرائتكم خبر عن التألق فى الدورى سلاح 8 لاعبين لإقناع حسام البدرى بالانضمام لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، لخوض منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تنطلق التصفيات فى سبتمبر المقبل ويلتقى المنتخب الوطنى مع أنجولا والجابون فى افتتاح المشوار.

وقرر حسام البدرى إعلان قائمة المنتخب النهائية يوم 27 أغسطس الجارى تحسبا لأى إصابات بين اللاعبين الذين يفكر فى ضمهم، وسيضم البدرى 28 لاعبا للمعسكر تحسبا لأى ظروف طارئة.

ويأمل 8 لاعبين في التواجد ضمن قائمة المنتخب في المعسكر المقبل، بعدما قدموا مستوى مميزا مع أنديتهم خلال مباريات بطولة الدورى العام التي قاربت على الانتهاء.

ويعد مصطفى فتحى وأحمد عبد القادر نجما الزمالك والأهلى المعارين إلى سموحة على رأس هؤلاء اللاعبين بعدما شكلا ثنائيا مميزا خلال مباريات الفريق السكندرى هذا الموسم.

واستعاد حسين الشحات وأكرم توفيق بريقهم في الفترات الأخير من مباريات الأهلى، مما يجعلهما قريبين من أبواب المنتخب، خاصة أن مراكزهما تواجه نقصا في صفوف الفراعنة سواء الظهير الأيمن أو الجناح الأيمن بعد غياب محمد صلاح المنتظر.

كما يأمل أحمد سيد زيزو جناح نادى الزمالك في حجز مقعدا في قائمة المنتخب بعد مستواه القوى خلال هذه الفترة، بالإضافة على غياب صلاح الذى سيمنحه مساحة أكبر للمشاركة مع الفراعنة.

وهناك 3 لاعبين يأملون في الالتحاق بكتيبة المنتخب بعد تألقهم في الفترة الأخيرة وهم محمد عبد الغنى الذى حجز مكانا في دفاع الزمالك على حساب محمود علاء، وكذلك عمر كمال عبد الواحد جناح المصرى المنتقل للزمالك ومصطفى البدرى الذى نجح في تسجيل 8 أهداف في آخر 8 مباريات مع الإنتاج الحربى مما جعله مطلوبا في عدة أندية في الدورى المصرى.

وتعذر انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، إلى صفوف المنتخب الوطنى فى معسكره المقبل الذى يتضمن مواجهة انجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأرسل نادى ليفربول خطابا للاتحاد المصرى يعتذر فيه عن عدم تواجد محمد صلاح مع المنتخب الوطني، بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة فى إنجلترا لمواجهة تفشى فيروس كورونا فى العالم والذى يضع العائدين من بعض الدول فى عزل صحى إجبارى لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.