شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يقرر خوض مباراة الإسماعيلى مع سيراميكا بالبدلاء والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى خوض المباراة الأخيرة بالدوري أمام سيراميكا والمقرر لها السبت المقبل بالجولة 34 للمسابقة بالبدلاء والعناصر الشابة فى محاولة لتقييم كل اللاعبين والوقوف على مستواهم قبل اتخاذ قرار نهائى بشأن الراحلين بنهاية الموسم، وضمن فريق الإسماعيلي رسمياً البقاء فى الدورى الممتاز بعدما وصل للنقطة 35 هذا الموسم، وذلك بتعادله سلبيا مع طلائع الجيش فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

ويتنافس فريقا وادى دجلة والبنك الأهلى على البقاء فى الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث سيهبط أحدهما للقسم الثانى بعد تأكد هبوط الانتاج الحربى وأسوان رسميا.

فى سياق أخر، أجرى محمد فوزى حارس مرمى النادى الإسماعيلى، جراحة غضروف الركبة بنجاح، ومن المقرر أن يبدأ الحارس برنامجه التأهيلى للتعافى من هذه الإصابة بداية من السبت المقبل، وكان محمد فوزى قد غاب عن مباريات الاسماعيلى الاخيرة فى الدروي مستغلا رغبة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق فى إجراء عملية تدوير وتقييم كل اللاعبين لإجراء الجراحة التى يعانى منها منذ فترة طويلة حتى يكون جاهزاً لحماية عرين الدراويش بداية من الموسم المقبل .

بينما حددت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة ثلاثة فئات للصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتبدأ الفئة الأولى من 4 وحتى 5 ملايين جنيه، فيما تضم الفئة الثانية من 2.5 وحتى 3.5 مليون جنيه بينما ستكون الفئة الثالثة من مليون وحتى 2 مليون جنيه ، وهى القيمة التى تحددت وفقاً لعدم وجود سيولة مالية كبيرة بالنادى تسمح بالتعاقد مع لاعبين تفوق هذه المبالغ.

وحصل مسئولو النادى الإسماعيلى، على توقيع باولن فوافي لاعب المقاصة السابق لمدة ثلاثة مواسم، بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني للدراويش من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر في الموسم المقبل، لاسيما أنه يعلم إمكانيات اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع القلعة الصفراء، وقرر مسئولو الإسماعيلى تأجيل إعلان الصفقة بشكل رسمى لحين نهاية مباريات الدوري.

ورحل باولن فوافى عن مصر المقاصة بسبب نهاية عقده الموسم الحالى، ويسعى الدراويش لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، بصفقات قوية، تكون قادرة على قيادة النادي للفوز بالبطولات في الموسم الجديد.