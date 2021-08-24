شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة أحمد حسن فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، العزاء في والدته، التى توفيت في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، مساء غدا من الساعة 7 إلى 10 بساحة مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وشيع أحمد حسن، جنازة والدته، بمشاركة المئات من أهالى مدينة مغاغة، أقصى شمال محافظة المنيا، أمس الإثنين، وأدوا الصلاة عليها فى مسجد السلام عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الرموز الشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وأدى أحمد حسن، صلاة الجنازة على جثمان والدته بمسجد السلام بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا عقب صلاة الظهر.

وعقب صلاة الجنازة ردد الكابتن أحمد حسن والمصلين بعض الأدعية على روح المرحومة والدته وهى :"اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم انس وحدتها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا ..اللهم اغفر لها، اللهم اعتقها من فتنة القبر، وعذاب النار،اللهم إن كان محسناً, فزد فى حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ،اللهم آنس وحدتها، وآنسه فى وحشتها، اللهم أنزلها منزلاً منزلاً مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقاً.

وقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا لحظة وصول جثمان والدة اللاعب الدولى أحمد حسن، بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثمان إلى مسجد السلام القريب من فيلا اللاعب، لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، وسط حضور كثيف من الأهالى.

ورصد ”الخليج 365” الاستعدادات التى جرت لاستقبال الجثمان، لأداء صلاة الجنازة عليها بعدما نظمت عائلة اللاعب أحمد حسن، سرادق عزاء كبير لاستقبال المعزيين من أهالى المدينة والمدن المجاورة .