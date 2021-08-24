شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى مهدد بالإيقاف فى الأهلى قبل مواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلا على نظيره الجونة على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز المارد الأحمر على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الجونة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويتواجد فى الأهلى قبل المباراة لاعبان فى جعبتهم إنذارين هما ياسر إبراهيم ومحمد شريف بجانب حمدى فتحى لاعب خط الوسط والذى يغيب للإصابة وفى حالة حصول ياسر إبراهيم أو محمد شريف على الإنذار الثالث الليلة سيغيب عن المباراة الاخيرة فى الدوري أمام أسوان والمقرر لها الجمعة المقبلة، بينما يتواجد 8 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم علي معلول وسعد سمير وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا وأكرم توفيق وصلاح محسن .

واستبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى طاهر محمد طاهر وحمدى فتحى وجونيور أجايى ووليد سليمان وناصر ماهر ومحمد محمود ومحمود متولى وبدر بانون من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الجونة الليلة.

ويأتى استبعاد طاهر محمد طاهر للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى، بينما تم استبعاد حمدى فتحى وجونيور أجايى للإصابة ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولى لعدم الجاهزية الفنية وناصر ماهر لأسباب فنية وبدر بانون بسبب آلام الضرس وتورم الوجه.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة الجونة كلا من: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.