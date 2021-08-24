شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإنتاج الحربى اليوم الثلاثاء 24 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الإنتاج الحربى باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

ترتيب الزمالك والانتاج الحربى بجدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعدما خاض 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والإنتاج الحربى فى الدوري

فاز الفارس الأبيض على سيراميكا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

نتيجة آخر مباراة جمعت الزمالك والإنتاج الحربى بالدوري

انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الزمالك بهدفين دون رد سجلهما أشرف بن شرقى من ركلة جزاء وحميد أحداد بالجولة 16 للمسابقة باستاد الأهلى والسلام.

تاريخ مواجهات الزمالك والانتاج الحربى

مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ستكون رقم 19 في تاريخ الناديين، وخلال الـ 18 مباراة السابقة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري منذ تأهل الإنتاج للدوري الممتاز قبل 11 موسما، والأرقام تؤكد تفوق الزمالك بتحقيق 11 انتصارا وتسجيل 27 هدفاً مقابل تحقيق فريق الإنتاج الفوز في مباراتين وتسجيل 14 هدفاً بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

غيابات الزمالك وهبوط الإنتاج الحربى

ويغيب عن الزمالك في مباراة الإنتاج الحربى محمود جنش حارس المرمى بسبب عقوبته من الجهاز الفني بعد خروجه من معسكر مباراة سيراميكا ويستمر محمد أبو جبل في عرين الفارس الأبيض .

وتأكد هبوط الانتاج الحربى للقسم الثانى بعد التعادل الذى حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.

وصعد الإنتاج الحربي للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدوري الدرجة الثانية بعد منافسة شديدة مع فريقي النصر والداخلية.