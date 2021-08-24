4 لاعبين يتنافسون على مكان محمد صلاح في تشكيل منتخب مصر

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القاهرة - سامية سيد - تعذر انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأرسل نادي ليفربول خطابا للاتحاد المصرى يعتذر فيه عن عدم تواجد محمد صلاح مع المنتخب الوطني، بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

وهناك 4 لاعبين يتنافسون على حجز مكان محمد صلاح في تشكيل حسام البدرى أمام منتخب أنجولا والجابون، بعد المستويات المميزة التي يقدمونها في الفترة الأخيرة، ونستعرضهم في التقرير التالى:

مصطفى فتحى

أول هؤلاء اللاعبين هو مصطفى فتحى، لاعب الزمالك المعار إلى نادى سموحة، والذى يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق هذا الموسم، بعدما ساهم في "20" هدفا هذا الموسم، بعدما سجل 14 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه، ليتمسك الزمالك بعودته في الموسم المقبل.

ويعد مصطفى فتحى أكثر اللاعبين حظوظا لتعويض غياب محمد صلاح في تشكيل المنتخب في المباراتين المقبلتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

حسين الشحات

ثانى اللاعبين هو حسين الشحات جناح النادى الأهلى، الذى استعاد كثيرا من مستواه في الفترة الأخيرة، وأصبح أبرز لاعبى الفريق الأحمر في بطولة الدورى، بعدما ساهم في 17 هدفا هذا الموسم، سجل 8 أهداف وقام بصناعة 9 أهداف لزملائه.

عمر كمال عبد الواحد

ثالث اللاعبين هو عمر كمال عبد الواحد، جناح نادى المصرى البورسعيدى، الذى وقع عقود انتقاله للزمالك من الموسم المقبل، بعد المستوى المميز الذى قدمه هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 13 هدفا وصنع هدفين آخرين خلال 31 مباراة خاضها في بطولة الدورى هذا الموسم.

أحمد سيد زيزو

آخر هؤلاء اللاعبين هو أحمد سيد زيزو، جناح نادى الزمالك، الذى يقدم مستوى مميزا في الفترة الأخيرة وقادت الفريق لتصدر الدورى وعلى مقربة من حسم اللقب حال الفوز على الإنتاج الحربى.

ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيل 8 أهداف وصنع 6 أخرى لزملائه وأصبح سلاحا قويا في فريق الزمالك، وقادرا على تعويض محمد صلاح في تشكيل المنتخب.