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شريف عثمان يخوض الانتخابات على عضوية لجنة شئون اللاعبين الدولية

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القاهرة - سامية سيد - حرص جميع اللاعبين المصريين والعرب على مساندة الرباع البارالمبى شريف عثمان بطل رفع الأثقال فى طوكيو ، فبعيدا عن مشاركته فى الدورة البارالمبية وترشيحه للفوز بالميدالية الذهبية.

 

يخوض شريف عثمان انتخابات لجنة شئون اللاعبين باللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثانية على التوالى ، وذلك تحت شعار "لحماية حقوق اللاعبين".

 

ويرغب شريف الذى يحظى بشعبية كبيرة لدى جميع اللاعبين البارالمبين على المستوى العالمى ، فى الفوز من جديد بالمنصب ، خاصة أنه وجد نفسه فى العمل الإدارى بعد مشاركته الأولى فى لجنة شئون اللاعبين ، وأعلن أنه فور اعتزاله اللعب سيتجه للعمل الإدارى فى الالعاب البارالمبية وليس مجال التدريب ، مثلما يفعل أغلب اللاعبين عقب اعتزالهم اللعب.

 

ويأمل شريف عثمان فى الفوز للمرة الثانية من بعضوية لجنة شئون اللاعبين للمرة الثانية ، خاصة أنه أجرى العديد من الخدمات للاعبين خلال الفترة الماضية بعد نجاحه عقب انتهاء الدورة البارالمبية فى ريو دى جانيرو.

 

شريف عثمان

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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