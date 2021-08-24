شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والجونة اليوم الثلاثاء 24 / 8/ 2021 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الجونة باستاد خالد بشارة فى الغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

ترتيب الأهلى والجونة فى جدول الدورى

يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما خاض 32 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 67 هدفا وتلقت شباكه 25، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة من 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 38.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والجونة فى الدورى

فاز المارد الأحمر على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما الجونة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

نتيجة آخر مباراة جمعت الأهلى والجونة فى الدورى

التقى الفريقان فى الدور الأول لدوري هذا الموسم وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 1-1 بالجولة 16 للمسابقة باستاد الأهلى والسلام، تقدم للمارد الأحمر طاهر محمد طاهر وتعادل للجونة محمد نجيب.

متعب الهداف وعاشور الأكثر مشاركة

يعتلى عماد متعب مهاجم الأهلى السابق قائمة هدافى المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف فيما يعد حسام عاشور كابتن الأهلى هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

رقم قياسى فى مواجهات الأهلى والجونة

النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الاهلى والجونة كانت فى الوحيدة بينهم بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015، بعدما أشرك الجونة معظم لاعبيه الشباب فى اللقاء بدلا من الانسحاب، بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية وقتها، ورحيل معظم نجوم الصف الأول، وانتهاء عقود آخرين.