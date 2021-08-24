شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: أعشق الزمالك وجماهيره .. وندمت على الرحيل من القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مجدي، نجم الأهلى والزمالك السابق، عشقه للقلعة البيضاء بعد انضمامه لصفوف الفريق، موضحا أن جماهير النادى ساندته خلال فترة تواجده فى الفريق الأبيض ، وقال مجدي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "اللعب فى الزمالك غير أى نادى أخر وأصبحت زمالكاويا بعد انضمامي للفريق بعدما لعبت فى ناشئى الأهلى، وندمت على الرحيل من القلعة البيضاء بعد انتقالي للمصري على الرغم من لعبى موسمين مميزين فى الفريق البورسعيدي". وأضاف: "اتمني فوز الزمالك ببطولة الدورى لاسعاد الجماهير والفريق يستحق اللقب هذا الموسم بعد تقديم أداء مميز".

وأكد أحمد مجدي، أن فريق وادي دجلة سيهبط هذا الموسم بسبب عدم التحضير بشكل جيد ومميز خلال فترة التوقف قائلا :"وادي دجلة كان يعاني فى أخر ٣ مواسم من الهبوط ولكنه لم يستعد فى فترة التوقف من خلال المباريات الودية ونتائجه فى المباريات الماضية لم تساعده على الدخول فى منطقة الأمان".

وأضاف: "لأول مرة أرى فى فريق أن اللاعبين الناشئين أكثر من الكبار وهذا أمر من الصعب أن يكون موجود فى فريق يلعب بالدورى الممتاز".

وأكد أحمد مجدي، أن الزمالك يملك الحافز الأكبر فى مباراة الإنتاح الحربي للحصول على الثلاث نقاط من أجل التتويج ببطولة الدورى الممتازقائلا "كارتيرون نجح فى استغلال فترة التوقف بشكل مميز من جانب إعداد اللاعبين فى الناحية البدنية، وهناك تخوف من خوض لاعبى الإنتاج اللقاء من أجل الشهر مما يصعب الأمور على لاعبى الزمالك".

وأضاف: "الإنتاج الحربي لا يستطيع الدفاع بشكل جيد من خلال مبارياته الماضية، والزمالك سيلعب من الأطراف والعمق لتسجيل هدف مبكر".