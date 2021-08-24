شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أبو جبل أسد عرين الزمالك فى مهمة حسم الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك فى الدفاع بإستماتة الأسود عن عرين فريقه فى مهمة حسم لقب الدورى الممتاز أمام الإنتاج الحربى فى الجولة قبل الأخيرة من الدورى و التى يحتاج الأبيض للفوز بها من أجل التأكيد على حصد اللقب .

وشارك أبو جبل فى لقائى سيراميكا و وادى دجلة السابقين و سط تألق ملحوظ ،حيث سيتم الإعتماد عليه لأخر الموسم فى ظل إستبعاد محمود عبد الرحيم جنش على خلفية أزمته مع المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون .

يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، استمرار محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، ضمن قوام قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد حيث يعد الحارس من العناصر التى يفضل كارتيرون تواجده فى الفريق واستمراره بالموسم المقبل.

وتلقى الحارس أكثر من عرض فى الفترة الأخيرة، إلا أن الأولوية لديه تكمن فى الاستمرار داخل الزمالك، مع مواصلة الاجتهاد فى التدريبات، انتظارا لحاجة الفريق إلى جهوده الفنية خاصة بعدما اعتمد الجهاز الفنى فى الفترة الماضية على جهود محمود جنش الذى قدم مستويات جيدة فى حراسة مرمى الفريق منذ الاعتماد عليه بشكل أساسى بعد الفترة التى حرس فيها محمد عواد مرمى الفريق الأبيض قبل أن يتم الاعتماد على جنش وتنصيب أبو جبل بديلاً له.

ويرصد الخليج 365 لقطات لأبو جبل فى الصور التالية :