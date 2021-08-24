شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية فى طوكيو تسجل رقما قياسيا فى مشاركة السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل، حيث يقام الحفل فى استاد اليابان الوطني الذي استضاف حفل افتتاح أولمبياد طوكيو منذ أسابيع.

وتشهد دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 عددا قياسيا من مشاركة السيدات الرياضيات، إذ تمثل نسبة مشاركة السيدات 40.5% من إجمالي المشاركين، مما يمثل ألفا و782 سيدة رياضية، مقارنة بالسيدات المشاركات في ريو دي جانيرو 2016 التي مثلت نسبتهن 38.6% بإجمالي ألف و617 سيدة مشاركة.

ويشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس.

وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك في عدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.