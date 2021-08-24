شكرا لقرائتكم خبر عن موعد منافسات البعثة المصرية فى اليوم الأول بدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل، ويشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

وتبدأ منافسات البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية ابتداءً من غد الأربعاء، حيث جاءت المنافسات كالتالي:

آية أيمن لاعبة السباحة فى منافسات 50 متر حرة التصفية الأولى فى تمام الساعة 3:20 صباحا

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زياد كحيل لاعب السباحة فى منافسات 200 حرة التصفيات الأولى فى تمام الساعة 3:26 صباحا

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إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة مع بطل كوريا الجنوبية فى تمام الساعة 6 صباحا

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أيمن كمال لاعب تنس الطاولة مع بطل ألمانيا فى تمام الساعة 6 صباحا

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سامح عيد لاعب تنس الطاولة أمام بطل فرنسا فى تمام الساعة 9:40 صباحا

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فايزة محمود لاعبة تنس الطاولة أمام بطلة الصين فى تمام الساعة 11 صباحا

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سيد محمد لاعب تنس الطاولة أمام بطل أستراليا فى الساعة 12:20 ظهرا