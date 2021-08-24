شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحصل على توقيع مدافع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، على توقيع محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، في صفقة بيع نهائي، سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الاتحاد السكندري جلسة نهاية الأسبوع الجاري مع نظرائهم في الزمالك لتوقيع العقود وإنهاء الصفقة بشكل رسمي، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل للعودة مرة أخرى للمشاركة، بعدما جلس على دكة البدلاء في ميت عقبة معظم فترات الموسم الجاري.

وجاء الاتفاق مع عبد السلام، بعدما تأكد بقاء حسام حسن مع زعيم الثغر في الموسم المقبل، علما بأن العميد هو من طلب التعاقد مع اللاعب، وأصر عليه في ضوء الرغبة في تدعيم الخط الخلفي للاتحاد الذى يعانى من نقص كبير في الموسم الجاري؛ بسبب الإصابات المتكررة.

نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندرى فى تمديد عقد السيد سالم لاعب الفريق لمدة موسمين، وذلك بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير الكرة بضرورة التجديد للاعب.

وحضر التجديد السيد سالم وووكيله نبيل أبو زيد ورئيس النادى محمد مصيلحى.

ويعيش السيد سالم حالة من التألق فى صفوف الثغر مؤخرا، حيث يعتمد عليه العميد بشكل أساسى كجوكر بالفريق ويعتمد عليه فى مركزه الأساسى كظهير أيسر أو فى حال النقص فى المدافعين يلعب بمركز مساك، كما أنه يجيد اللعب فى مركز وسط الملعب المهاجم.

وقام اللاعب بالتجديد دون الحديث فى الأمور المالية، مؤكدا ثقته فى محمد مصيلحى فى تقديره بالشكل الذى يليق به.