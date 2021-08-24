شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتمسك بالأمل الأخير للتتويج بالدوري أمام الجونة بالغردقة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلا على نظيره الجونة على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز المارد الأحمر على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما الجونة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 67 هدف وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتمسك بالأمل الأخير للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى ، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات انتظاراً لهدية من الزمالك الذى يحتل القمة بفارق أربع نقاط عن المارد الأحمر وتنتظره مواجهة مع الإنتاج الحربى اليوم أيضاً ، واشتعل صراع التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم بعدما انفرد الزمالك بالصدارة برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي وحامل اللقب الأهلي قبل جولتين من النهاية.

ويحتاج الأهلي للفوز بمواجهة الجونة الليلة وكذلك مواجهة أسوان بالجولة الأخيرة للمسابقة للوصول إلى 78 نقطة مع تعثر الزمالك بتعادلين من آخر مباراتين أو الخسارة في مباراة والتعادل في أخرى.

ويراهن الاهلى على مواصلة انتصاراته أملا في تعثر الزمالك والصعود لقمة المسابقة والارتكان لأفضلية المواجهات المباشرة التي تصب في صالح المارد الأحمر الذى نجح في الفوز على الفارس الأبيض ذهاباً والتعادل معه إياباً بهدف لكل فريق.

ويتبقى للزمالك مباراتين أمام الإنتاج الحربى الليلة ثم البنك الاهلى وفى حالة فوزه اليوم سيعلن تتويجه بطلا بشكل رسمي وخسارة المارد الأحمر للقب.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة طاهر محمد طاهر بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة المصرى فيما يغيب حمدى فتحى لاعب خط الوسط بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

في المقابل ، طالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه بخوض المباراة بأعصاب هادئة بعد حسم بقاؤهم في الدوري الممتاز بشكل رسمى ، مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث الليلة لإستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من سموحة في أخر ظهور ، لإنهاء الموسم بشكل يليق بالنتائج الجيدة التي تحققت طوال المسابقة.