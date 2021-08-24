شكرا لقرائتكم خبر عن جريشة: التحكيم المصري بعيد عن الشبهات وخط أحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن التحكيم عنصر اساسي فى كرة القدم المصرية وهو عمود لا يمكن الاستغناء عنه ،وقال جريشة فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "يتم النظر فى الخارج إلى التحكيم بطريقة إحترافية، والتحكيم المصري متواجد فى المحافل الدولية بشكل مميز، وهو بعيد عن أى شبهات خط أحمر".
وأضاف: "هاني أبوريدة لم يبخل على التحكيم المصري وصرف الملايين على معسكرات الحكام خلال السنوات الماضية".
وتابع: "هدفي هو تولى منصب رئاسة لجنة التحكيم خلال الفترة المقبلة"
وأعلن الحكم الدولي جهاد جريشة اعتزاله بشكل رسمي التحكيم بعد نهاية موسم 2020-2021.
واكتفى جريشة مع نهاية عام 2021 بما قدمه في التحكيم على مدار سنوات شهدت مشاركته بإدارة عدد كبير من المباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وأمم إفريقيا، بالإضافة لمشاركته في الحدث الأكبر كأس العالم روسيا 2018. وادارته بدور المجموعات مباراة انجلترا ضد بنما، والتي انتهت بفوز المنتخب الانجليزي بنتيجة (6/1).
واحتسب جريشة ركلتي جزاء لمصلحة المنتخب الإنجليزي سجل منهما المهاجم هاري كين هدفين.
وكان جريشة شاهداً على حدثين تاريخيين شهدتما مباراة إنجلترا وبنما، أولهما تسجيل المنتخب البنمي أول هدف له في تاريخه بالمونديال، وثانيهما فوز انجلترا بنتيجة (6/1) يعد هو الفوز الأكبر في تاريخ منتخب البلاد على مدار مشاركاته بكأس العالم.
وكتب جريشة، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة لكل من سانده وحاربه بالإضافة لتوجيه الشكر للاتحاد العربي لكرة القدم على تواجده ضمن طاقم التحكيم المصري الذي أدار مباراة نهائي البطولة العربية بين الرجاء المغربي واتحاد جدة السعودي بقيادة حكم الساحة محمود البنا.