شكرا لقرائتكم خبر عن جريشة: التحكيم المصري بعيد عن الشبهات وخط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن التحكيم عنصر اساسي فى كرة القدم المصرية وهو عمود لا يمكن الاستغناء عنه ،وقال جريشة فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "يتم النظر فى الخارج إلى التحكيم بطريقة إحترافية، والتحكيم المصري متواجد فى المحافل الدولية بشكل مميز، وهو بعيد عن أى شبهات خط أحمر".

وأضاف: "هاني أبوريدة لم يبخل على التحكيم المصري وصرف الملايين على معسكرات الحكام خلال السنوات الماضية".

وتابع: "هدفي هو تولى منصب رئاسة لجنة التحكيم خلال الفترة المقبلة"