تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإنتاج الحربي بدوري we المصري.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 33 بدوري we المصري.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بإمام عاشور في خط الوسط بجوار طارق حامد، ويتواجد محمود عبدالرازق "شيكابالا" في خط الوسط المهاجم بحوار زيزو واشرف بنشرقي، وأمامهم سيف الدين الجزيري كمهاجم وحيد.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

وسط الهجوم: أشرف بنشرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل جولتين من النهاية، بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز السابع عشر وهبط رسميا مع أسوان.