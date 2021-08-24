منافس الزمالك المحتمل بالأبطال.. توسكر يتوج بلقب الدوري الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

توج نادي توسكر بلقب الدوري الكيني لكرة القدم 2020/21 بعد فوزه على بيدكو يونايتد في المباراة النهائية للموسم.

وحقق توسكر الفوز على بيدكو يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة الأخيرة للموسم التي جمعتهما يوم الأحد الماضي.

وبحسب قرعة المرحلة التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، فمن المقرر أن يواجه توسكر الكيني منافسه أرتا سولار بطل جيبوتي، على يلتقي الفائز منهما مع فريق الزمالك بدور الـ32 من منافسات البطولة.

ويقام لقاء الذهاب في الدور التمهيدي من 10 إلى 12 سبمتبر القادم، على أن تكون العودة من 17 إلى 19 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض لقاء الذهاب في دور الـ32 من البطولة أحد يومي 15 أو 17 أكتوبر خارج الأرض، على أن يقام لقاء العودة 22 و24 من الشهر ذاته في القاهرة.