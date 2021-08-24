الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع المالي عبد الله ديابي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكمل نادي الجزيرة الرياضي إجراءات التعاقد مع المهاجم المالي عبد الله ديابي القادم من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي لكرة القدم، بعقد يستمر حتى عام 2023.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الثلاثاء أن ديابي سينضم مباشرة إلى تشكيلة المدرب مارسيل كايزر الذي سبق له العمل مع اللاعب في الفريق البرتغالي خلال موسم 2018 / 2019 وتوج معه بكأس البرتغال وكأس الدوري البرتغالي في الموسم نفسه.

ومثل ديابي /30 عاما/، المولود في مدينة نانتيري الفرنسية، منتخب بلاده مالي في 17 مباراة دولية سجل خلالها خمسة أهداف، ولعب للعديد من الأندية الأوروبية كان أبرزها ليل الفرنسي وبشكتاش التركي إضافة إلى كلوب بروج البلجيكي الذي فاز معه ديابي ببطولة الدوري مرتين وكأس السوبر مرتين أيضا.

كذلك توج اللاعب مع سبورتينج لشبونة بكأس البرتغال وكأس الدوري البرتغالي عندما كان عنصرا مؤثرا في التشكيلة التي قادها مارسيل كايزر لتحقيق هذه الإنجازات وإحراز المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي في موسم 2018 / 2019.

وقال السيد علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة معلقا على التعاقد مع ديابي "كنا حريصين على التعاقد مع لاعب يقدم الإضافة الكبيرة للمجموعة الحالية في الفريق الأول، لأن الجزيرة سيخوض عددا أكبر من المسابقات في هذا الموسم وسيسعى كالعادة لتقديم أفضل المستويات وسيخوض جميع المباريات بنية الفوز المصحوب بالأداء الجماعي القوي."

وأضاف :"لهذه الأسباب، كان عبد الله ديابي الخيار الأنسب لأنه يمتلك المؤهلات الفنية المطلوبة ولأنه عمل سابقا مع المدرب مارسيل كايزر الذي استطاع أن يستخرج أفضل ما لدى اللاعب من إمكانيات، ونحن واثقون أن الأمر سيتكرر مجددا في الجزيرة وسيقدم ديابي الأداء المأمول بمعاونة زملائه في الفريق".

من جهته، أكد ديابي أن تواجد كايزر على رأس الجهاز الفني للجزيرة لم يكن السبب الوحيد وراء انضمامه للنادي، وأوضح "أعرف كايزر بشكل شخصي وقدمت تحت قيادته مستويات مميزة وفزت معه بالألقاب، لكن هذا ليس السبب الوحيد لإنضمامي للنادي، فالجزيرة يتمتع بسمعة طيبة في أوروبا لأن العديد من النجوم العالميين لعبوا لهذا النادي، إضافة إلى أن الجزيرة اشتهر بالتعاقد مع أفضل اللاعبين الأفارقة مثل الأسطورة جورج ويا والنجوم الدوليين أمثال جوناثان بيترويبا ومبارك بوصوفة وأيضا ثولاني سيريرو."

وأضاف :"النادي قدم لي مشروعا كرويا رائعا وأعتقد أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي سيضاعف الثقة والحماس للفوز بالمزيد في المستقبل، وسأسعى جاهدا لأن أسخر كل إمكانياتي الفردية والجماعية لمصلحة الفريق من أجل تحقيق أهداف النادي".