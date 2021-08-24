تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة الجونة في بطولة دوري we المصري.

ويواجه الأهلي فريق الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية في الجولة الـ33 للدوري.

وقد يعتمد موسيماني على المالي أليو ديانج بشكل أساسي في مواجهة الجونة بجوار عمرو السولية.

وهناك احتمالية للدفع بصلاح محسن كمهاجم وحيد منذ بداية اللقاء وخلفه الثلاثي أفشة، حسين الشحات وكهربا.

ويأتي التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

وفي الهجوم: صلاح محسن.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتواجد الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.