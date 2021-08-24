توماس باخ يعود إلى طوكيو لبدء دورة الألعاب البارلمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

عاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إلى طوكيو لبدء دورة الألعاب البارلمبية اليوم الثلاثاء.

وقال المنظمون إن باخ / 67 عاما / وصل الى طوكيو يوم الاثنين قبل مراسم الافتتاح مساء الثلاثاء .

وكان باخ في طوكيو سابقا لحضور دورة الألعاب الأولمبية.

وهناك حالة طوارئ تتعلق بفيروس كورونا سارية المفعول في طوكيو ويتم تشجيع المواطنين على البقاء في المنازل.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لم يكن بحاجة الى الحجر الصحي عندما عاد إلى اليابان لافتتاح الألعاب البارلمبية .

وأفادت تقارير تلفزيونية يابانية أن الحكومة استثنته بشرط أن يقصر باخ تحركاته على أماكن وفعاليات معينة مثل حفل الافتتاح في الاستاد الأولمبى وفندقه.