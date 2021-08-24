ليلة حسم الدوري.. المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

ينتظر عشاق الكرة المحلية العالمية يوماً حافلاً في كرة القدم، حث تقام 5 مباريات حاسمة في دوري we المصري، لعل اهمها مواجهة الزمالك أمام الإنتاج الحربي، حيث يسعى الفريق الابيض للفوز للتتويج رسميا بلقب الدوري.

وإليكم أهم مباريات اليوم مع القنوات الناقلة:

الدوري المصري

البنك الأهلي × الاتحاد السكندري .. الموعد : 5:30 م .. القناة: ON Time Sports 3 .

-وادي دجلة × سيرامكيا.. الموعد : 5:30 م .. القناة: ON Time Sports 3 .

- أسوان × سموحة الموعد : 7 م .

- الزمالك × الإنتاج الحربي.. الموعد : 9 م.. القناة: ON Time Sports 1 .

- الأهلي × الجونة .. الموعد : 9 م.. القناة: ON Time Sports 2 .