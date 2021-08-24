شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من حفل الافتتاح.. رسم العلم البارالمبى بالطائرات فى سماء طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من حفل الافتتاح، حرص الشعب الياباني على الوقوف فى الشوارع من أجل مشاهدة اول مظاهر الاحتفال بالدورة البارالمبية بطوكيو 2020 ، حيث قامت الحكومية اليابانية برسم العلم البارالمبى فى السماء عن طريق دخان الطائرات، وشاركت 6 طائرات فى رسم العلم البارالمبى فى سماء طوكيو، احتفالا باقتراب افتتاح الدورة.