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قبل ساعات من حفل الافتتاح.. رسم العلم البارالمبى بالطائرات فى سماء طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من حفل الافتتاح، حرص الشعب الياباني على الوقوف فى الشوارع من أجل مشاهدة اول مظاهر الاحتفال بالدورة البارالمبية بطوكيو 2020 ، حيث قامت الحكومية اليابانية برسم العلم البارالمبى فى السماء عن طريق دخان الطائرات، وشاركت 6 طائرات فى رسم العلم البارالمبى فى سماء طوكيو، احتفالا باقتراب افتتاح الدورة.

 

وتنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل. 

 

ويشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الاثقال وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس .

 

وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012 

 

تشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد  49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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