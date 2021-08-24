شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من حفل الافتتاح.. رسم العلم البارالمبى بالطائرات فى سماء طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من حفل الافتتاح، حرص الشعب الياباني على الوقوف فى الشوارع من أجل مشاهدة اول مظاهر الاحتفال بالدورة البارالمبية بطوكيو 2020 ، حيث قامت الحكومية اليابانية برسم العلم البارالمبى فى السماء عن طريق دخان الطائرات، وشاركت 6 طائرات فى رسم العلم البارالمبى فى سماء طوكيو، احتفالا باقتراب افتتاح الدورة.
وتنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل.
ويشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الاثقال وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس .
وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012
تشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.