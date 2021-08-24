شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية تستعد للتوجه إلى حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ، لمغادرة القرية الأولمبية والتوجه إلى استاد اليابان الوطنى الذي استضاف حفل افتتاح أولمبياد طوكيو منذ أسابيع، للمشاركة فى حفل افتتاح الدورة الذى ينطلق ظهر اليوم.

ومن المقرر، أن الحفل أن يكون مغلقاً ولن يشهد أي حضور جماهيرى، كما حدث في الألعاب الأولمبية، وذلك لاعتبارات مواجهة تفشى فيروس كورونا التي أجلت البطولة بالفعل لمدة عامٍ كامل.

ويشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس.

وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم، بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.