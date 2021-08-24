شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، بداية من اليوم الثلاثاء، وتشارك البعثة المصرية بها بثمانية ألعاب مختلفة، ويشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الاثقال وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس .

تشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

قائمة المصريين المشاركين في دورة الالعاب البارالمبية في طوكيو 2020

- رفع الأثقال

شريف عثمان

طه عبد المجيد

محمود صبري

محمد الالفاط

هاني عبد الهادي

محمد السيد

عمرو فاروق

رانده تاج الدين

ريحاب رضوان

جيهان غريب

فاطمه قرني

فاطمه عمر ابو عيشه

أمل حنفي

جيهان جلال

أماني الدسوقي

- السباحة

ايه الله ايمن

ملك حسين

يوسف السيد

زياد كحيل

- تنس الطاولة

سامح عبد العزيز

ايمن زناتي

ابراهيم حمدتو

سيد يوسف

فايزه عبد الحافظ

هناء حماد

- ألعاب القوى

محمد رمضان

حمادة سيد على

دينا محمد على

- دورة الباراتايكوندو

محمد الزيات

سلمى علي

- الريشة الطائرة

أحمد الدكروري

- كرة الطائرة جلوس

هشام الشويخ

عبد النبى عبداللطيف

حسام مسعود

احمد عبد الجليل

محمد ابواليزيد

محمد عبد المعطى

أحمد خميس

اشرف زعلول

صلاح عطا

مطاوع عبد الباقى

احمد عبد الفتاح

السيد موسى

- كرة الهدف سيدات

اسراء جاد الكريم

اسراء عزالدين

جهاد عزالدين

حسناء الجابرى

اية عبدالله

حنان مصطفى ابراهيم