شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يدفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ، بتشكيل يتكون من ..

في حراسة المرمى: محمد ابوجبل. في خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح. في خط الوسط: طارق حامد وأمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأوباما. في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على الإنتاج الحربى الليلة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، بينما في حالة التعادل أو الخسارة يؤجل الحسم للجولة الأخيرة التي يلاقى فيها الفارس الأبيض البنك الاهلى الجمعة القادمة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.