شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الجونة على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء .

ويحتاج الأهلي للفوز بمواجهة الجونة الليلة، وكذلك مواجهة أسوان بالجولة الأخيرة للمسابقة للوصول إلى 78 نقطة، مع تعثر الزمالك بتعادلين من آخر مباراتين، أو الخسارة في مباراة والتعادل في أخرى.

ومن المتوقع أن يدفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى ، بتشكيل يتكون من ..

حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: رامي ربيعة- ياسر ابراهيم- علي معلول- أكرم توفيق خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج خط الوسط الهجومي: أفشة- حسين الشحات- محمود عبد المنعم "كهربا" الهجوم: صلاح محسن

ويراهن الاهلى على مواصلة انتصاراته أملا في تعثر الزمالك والصعود لقمة المسابقة والارتكان لأفضلية المواجهات المباشرة التي تصب في صالح المارد الأحمر الذى نجح في الفوز على الفارس الأبيض ذهاباً والتعادل معه إياباً بهدف لكل فريق.

ويتبقى للزمالك مباراتين أمام الإنتاج الحربى الليلة ثم البنك الاهلى وفى حالة فوزه اليوم سيعلن تتويجه بطلا بشكل رسمي وخسارة المارد الأحمر للقب.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 67 هدف وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.