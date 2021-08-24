شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة فى مواجهة الأرجنتين بأول مشوار بطولة العالم بإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الثلاثاء، منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة نظيره الأرجنتين فى أول مشوارمنافسات بطولة العالم المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل بإيران.

وحصل المنتخب الوطنى على نقاط لقاء جمهورية الدومينيكان والذى كان محدد له يوم 25 لإعتذار الأخير.

بينما يلتقى منتخبنا الوطنى مع نظيره الألماني فى تمام الساعة السابعة والنصف يوم 27 أغسطس الجاري قبل أن يواجه كوبا فى ختام المجموعة يوم 28 فى تمام العاشرة و النصف.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من، حازم أشرف وعمرو أحمد وعلى وائل وحمزة الصافى ومعاذ مصطفى وزياد أسامة وعبد الرحمن أحمد وحازم إيهاب وأحمد إبراهيم وياسين محمد ومحمد خالد وأحمد وائل.

بينما يضم الجهاز الفنى، عادل لطفى مديرا فنيا وإسلام على مدرب عام وعبده البحراوى محلل تقنى ومحمد محسن طبيبا للفريق.