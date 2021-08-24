مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

تقام اليوم الثلاثاء 24 أغسطس/آب 2021، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية.



يواجه فريق الزمالك، نظيره الانتاج الحربي، من أجل حسم اللقب، في الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويستضيف فريق الجونة، نظيره الأهلي على ملعب خالد بشارة بالجونة، في الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

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الأهلي المصري

يواجه فريق إيندهوفن الهولندي نظيره بنفيكا البرتغالي، في الدور التمهيدي الأخير والمؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports Connect".

يختتم شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري مبارياته في المسابقة حين يواجه فريق اتحاد بسكرة في الجولة الأخيرة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الوطنية الجزائرية.

يواجه فريق وفاق سطيف، وصيف الدوري الجزائري، نظيره وداد تلمسان، في ختام المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الوطنية الجزائرية.