حسين لبيب: الزمالك أفضل قلعة رياضة.. وكارتيرون أفضل مدربي العالم.. ويرد على اتهام توجيه الدوري لصالح الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن فريق كرة القدم يبذل مجهودًا كبيرًا من أجل إسعاد الجماهير لتحقيق لقب الدوري المصري هذا الموسم.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري، برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وقبل جولتين من نهاية المسابقة.

وأشار لبيب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الماتش"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد": "الإدارة اتفقت مع اللاعبين على بذل كافة الجهود من أجل إسعاد الجماهير التي تشتاق للتتويج ببطولة الدوري المصري، وتوفيق من الله أن يُتوج الزمالك باللقب في ظل عدم الاستقرار الإداري".

وأضاف: "تولينا المسؤولية والنادي على صفيح ساخن، وقمنا بالسعي من أجل إيجاد نوع من الاستقرار والالتزام بين كافة الأطراف، واستطعنا بث روح المنافسة الشريفة لدى جميع اللاعبين، وأعمل مع مجموعة من الشخصيات الذين لا يدخرون جهدًا من أجل مصلة الفريق".

وتابع: "لا نسعى سوى لإسعاد جماهير الزمالك التي تؤمن أن مكانتها عالية جدًا، استطعنا توزيع جميع الملفات على أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وهذا خلق نوعًا من الاستقرار، وفخور أنني أقود نادي الزمالك، والفريق يمتلك لاعبين على قدر كبير من الاحترافية، وهدفنا الفوز في المباراة القادمة وهناك مباراة أخرى أمام البنك الأهلي، وأي احتفالات ستكون بعد المباراة الأخيرة".

واستطرد: "مصممون على تحقيق الثلاثة نقاط أمام الإنتاج الحربي ثم البنك الأهلي، وسأخرج بعد نهاية الموسم لتوضيح العديد من الأمور المعينة والتي لا أفضل الحديث عنها حاليًا، نادي الزمالك أفضل قلعة رياضة في مصر، ونمتلك كمًا من البطولات في كافة الألعاب، نادي لديه تاريخ 110 أعوام، وأتمنى أن يكون الجميع لديهم نفس حالة الفخر والإعجاب".

وتابع: "اتفقنا مع كارتيرون بشأن ملف التجديد للاعبين، ونعمل على هذا الملف بشكل مؤسسي وكل فرد يعلم مهامه بشكل جيد، كان هناك خبر تم نشره عن نية الإدارة في شراء لاعب مُقابل الاستغناء عن ثلاثة لاعبين، هذا خبر مُضحك ولذيذ".

وبسؤاله عن ما يتردد بشأن أن الدوري تم توجيهه للزمالك، رد قائلاً: "التعليق الوحيد هو أن هؤلاء اللاعبين اجتهدوا، وحرام أن يبخس أحد مجهودهم، لدينا مدير فني على أعلى مستوى وحرام أن يضيع مجهوده، ولو هذا الحديث صحيح لماذا تم إيقاف لاعب 12 مباراة ومرة أخرى لاعب يتم إيقافه 6 مباريات؟، ولعبنا كل 48 ساعة وسفر من مدينة لأخرى!".

واستكمل حديثه قائلًا: "لم نعتد أن نظهر كثيرًا ونشتكي، وتعلمنا أن نرد في الملعب فقط، ولا ننظر إلى التحكيم أو اتحاد الكرة أو الرد من خلال وسائل الإعلام، ولو هناك أحد عنده رأي آخر أحترمه، وما يتردد على أن الدوري تم توجيهه للزمالك فهذا غير صحيح على الإطلاق ومن الممكن أن أتحدث عن 25 حالة كانوا ضد الزمالك لو لم يحدثوا كان وضعنا سيكون أفضل".

وتابع: "كارتيرون مستمر مع الزمالك الموسم المقبل، وهو من أفضل المدربين على مستوى العالم، منظم جدًا ولديه تخطيط لكل صغيرة وكبيرة، ولا أعترف بما يتردد عن رحيل حمزة المثلوثي، بعد نهاية الموسم سنجلس مع كارتيرون لمعرفة مصير العديد من اللاعبين وعلى رأسهم المعارين لأندية أخرى".

وقال: "بالتأكيد كارتيرون ليس الوحيد المسؤول عن قائمة الفريق الخاصة بالموسم الجديد، لا بد أن تكون الإدرة لديها يد في هذا الأمر، لأنه يتعلق بالنظرة المالية الخاصة باللجنة".

واختتم حديثه قائلًا: "كارتيرون مسؤول عن الملعب، وأرسلنا خطابات رسمية لكافة اللاعبين المعارين بالعودة إلى الزمالك بعد نهاية الموسم وبعد ذلك سنجلس مع كارتيرون لاتخاذ القرار النهائي بشأن كل لاعب".