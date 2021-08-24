شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستدرج سيراميكا اليوم فى "الفرصة الأخيرة" للبقاء بين الكبار بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج وادى دجلة نظيره سيراميكا في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها غزلان دجلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاسماعيلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

طالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بضرورة حصد الانتصار الثانى على التوالي لمواصلة خطة التمسك بالامل الأخير للبقاء بين الكبار لاسيما في الأمتار الأخيرة للمسابقة، وانحصرت المنافسة على النجاة من الهبوط هذا الموسم على تذكرة واحدة حائرة بين دجلة والبنك الأهلى بعد تاكد هبوط الإنتاج الحربى وأسوان بشكل رسمى، حيث يملك الأول 28 نقطة، ويملك الثاني 33 نقطة، وتتبقى لكل فريق منهما مباراتان.

البنك الأهلى يحتاج الفوز في واحدة من المباراتين المتبقيتين، هما الاتحاد السكندري والزمالك، وهما مواجهتان صعبتان للغاية على كتيبة خالد جلال، فيما يحتاج دجلة الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام سيراميكا والإنتاج الحربي مع تعثر البنك الأهلى في المباراتين.

وفي حال فوز دجلة في المباراتين وهزيمة البنك الأهلى في مباراة والتعادل في أخرى سيتعادل الفريقان في عدد النقاط، لكن فارق المواجهات المباشرة سيمنح دجلة تذكرة البقاء الوحيدة المتبقية، حيث تعادل مع البنك الأهلي، وفاز عليه في مباراتي الدور الأول والثاني هذا الموسم.

في المقابل طالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بإستعادة الانتصارات لتحسين مركز الفريق قبل نهاية المسابقة لاسيما بعد الخسارة من الزمالك في أخر ظهور.