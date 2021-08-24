شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتمسك بالأمل الأخير اليوم أمام الاتحاد السكندرى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره البنك الاهلى في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفا.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لإنهاء الموسم في مركز يليق بإمكانيات زعيم الثغر لاسيما بعد ضياع حلم التمثيل الافريقى بالموسم الجديد

في المقابل طالب خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بحصد النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط قبل الجولة الأخيرة ، وانحصرت المنافسة على النجاة من الهبوط هذا الموسم على تذكرة واحدة حائرة بين دجلة والبنك الأهلى بعد تاكد هبوط الإنتاج الحربى وأسوان بشكل رسمى، حيث يملك الأول 28 نقطة، ويملك الثاني 33 نقطة، وتتبقى لكل فريق منهما مباراتان.

البنك الأهلى يحتاج الفوز في واحدة من المباراتين المتبقيتين، هما الاتحاد السكندري والزمالك، وهما مواجهتان صعبتان للغاية على كتيبة خالد جلال، فيما يحتاج دجلة الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام سيراميكا والإنتاج الحربي مع تعثر البنك الأهلى في المباراتين.

وفي حال فوز دجلة في المباراتين وهزيمة البنك الأهلى في مباراة والتعادل في أخرى سيتعادل الفريقان في عدد النقاط، لكن فارق المواجهات المباشرة سيمنح دجلة تذكرة البقاء الوحيدة المتبقية، حيث تعادل مع البنك الأهلي، وفاز عليه في مباراتي الدور الأول والثاني هذا الموسم.