شكرا لقرائتكم خبر عن موعد حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل، حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة 1 ظهراً بتوقيت القاهرة.

ويشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس.

وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم، بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.