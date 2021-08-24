شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه رومانيا ببطولة العالم لكرة السلة 3x3 بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب كرة السلة تحت 18 سنة أولاد مع نظيره رومانيا فى أولى منافسات بطولة كأس العالم 3x3 والتى تقام بالمجر وتستمر حتى 28 أغسطس الجارى.

وتضم قائمة المنتخب المصرى فى البطولة 4 لاعبين، هم كل من: مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر "بيدو"، محمود وليد، أحمد ياسر ريحان، وكان قد شارك في المعسكر الإعدادي الأخير للبطولة بالإضافة للقائمة النهائية كل من آسر محمد جودة "الچوكر"، وياسين ياسر عبد الوهاب "شقاوة" .

ويخوض منتخب السلة مباراتين في اليوم الواحد حيث يخوض مباراتين بعد غد الخميس أيضا.