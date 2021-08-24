شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى اليوم الثلاثاء 24 / 8 / 2021 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على سيراميكا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى

تقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار الثامن على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا لعودة الدرع لإحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر أربعة نقاط بالتعادل مع الاسماعيلى والطلائع في الأمتار الأخيرة للمسابقة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على الإنتاج الحربى الليلة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة بينما في حالة التعادل أو الخسارة يؤجل الحسم للجولة الأخيرة التي يلاقى فيها الفارس الأبيض البنك الاهلى الجمعة القادمة.

ترتيب الزمالك والانتاج الحربى فى جدول الدورى

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والانتاج الحربى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والانتاج الحربى اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.