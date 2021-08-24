شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الغردقة.. التعادل الإيجابي يحسم آخر مواجهات الأهلي والجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نادى الأهلى في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضيفا ثقيلا على نظيره الجونة على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلى اللقاء في المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة، فاز في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 67 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة، فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.

وحسم التعادل الإيجابى 1 / 1 مباراة الفريقين فى الدور الأول لدوري هذا الموسم، والتي جمعتهما في الجولة 16 للمسابقة على استاد الأهلي والسلام، تقدم للمارد الأحمر طاهر محمد طاهر وتعادل للجونة محمد نجيب.

يذكر أن المارد الأحمر فاز على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الجونة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويعتلى عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، قائمة هدافي المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف، فيما يعد حسام عاشور، كابتن الأهلي السابق، هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الأهلي والجونة كانت فى الوحيدة بينهما بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015، بعدما أشرك الجونة معظم لاعبيه الشباب فى اللقاء بدلا من الانسحاب، بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية وقتها، ورحيل معظم نجوم الصف الأول، وانتهاء عقود آخرين.