شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسعى لمواصلة الانتصارات الليلة أمام أسوان فى بتروسبورت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أسوان نظيره سموحة في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد تأكد هبوطهم للقسم الثانى بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز سموحة على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس المسابقة.

ويحتل أسوان المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً.

فيما يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً.

وطالب أحمد بيبو المدير الفني لأسوان لاعبيه بترك بصمة جيدة لهم في أخر مبارياتهم بالدوري الممتاز ، وفى حال فوز أسوان فى آخر مباراتين أمام سموحة والأهلى فلن يتخطى أبناء الجنوب النقطة 33 وهو ما يعنى هبوط الفريق بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى ليكون أول الهابطين، حيث تخدم المواجهات المباشرة بين الفريقين البنك الأهلى.

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بإستمرار نغمة الانتصارات للتأكيد على تعرض الفريق للظلم لضياع فرصته بالمشاركة في الكونفدرالية.