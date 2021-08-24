شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يواجه أفريقيا الوسطى بكأس الأمم الأفريقية برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب كرة السلة رجال مع نظيره أفريقيا الوسطى فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة "رجال" و التى تقام خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل، فى رواندا

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام ، احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد ، إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي ، يوسف شحاتة ، عمر عزب.

وتقع مصر فى المجموعة التى تضم كل من منتخبات تونس وغينيا وأفريقيا الوسطى.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني يتكون من أحمد مرعي مدير فني - وسام جابر مدرب - محمد سليم مساعد مدرب - وائل لطفي مدير منتخبات - معتز مغازي مخطط أحمال - أحمد يحيي طبيب الفريق - ماجد عباس تحليل واحصاء.