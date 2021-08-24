شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء 24 /8/ 2021 بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الجونة على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز المارد الأحمر على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما الجونة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

موعد مباراة الأهلي والجونة بالدورى

تقام مباراة الأهلى والجونة فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وطالب موسيمانى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات انتظاراً لهدية من الزمالك الذى يحتل القمة بفارق أربع نقاط عن المارد الأحمر وتنتظره مواجهة مع الإنتاج الحربى اليوم أيضاً ، واشتعل صراع التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم بعدما انفرد الزمالك بالصدارة برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي وحامل اللقب الأهلي قبل جولتين من النهاية.

ويحتاج الأهلي للفوز بمواجهة الجونة الليلة وكذلك مواجهة أسوان بالجولة الأخيرة للمسابقة للوصول إلى 78 نقطة مع تعثر الزمالك بتعادلين من آخر مباراتين أو الخسارة في مباراة والتعادل في أخرى.

ويراهن الاهلى على مواصلة انتصاراته أملا في تعثر الزمالك والصعود لقمة المسابقة والارتكان لأفضلية المواجهات المباشرة التي تصب في صالح المارد الأحمر الذى نجح في الفوز على الفارس الأبيض ذهاباً والتعادل معه إياباً بهدف لكل فريق.

ويتبقى للزمالك مباراتين أمام الإنتاج الحربى الليلة ثم البنك الاهلى وفى حالة فوزه اليوم سيعلن تتويجه بطلا بشكل رسمي وخسارة المارد الأحمر للقب.

ترتيب الاهلى والجونة فى جدول الدوري

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 67 هدف وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.