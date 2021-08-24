شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الثلاثاء، فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل، معسكراً مغلقاً استعداداً للقاء المرتقب أمام غزل المحلة المقرر إقامتها غداً الأربعاء في اللقاء الذى يقام على استاد الغزل ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب عماد النحاس، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، لاعبى ذئاب الجبل بضرورة مواصلة الانتصارات في مسابقة الدورى العام، بعد الفوز الأخير الذى حققه المقاولون على مصر المقاصة في المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت وانتهت بفوز ذئاب الجبل بنتيجة 3-2، في مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

وشدد النحاس، على أهمية العودة بثلاث نقاط ثمينة من اللقاء القادم أمام غزل المحلة بالجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك من أجل الوصول إلى المركز الثامن وإنهاء الموسم في مركز يليق بذئاب الجبل بعد المرور بموسم صعب.

على الجانب الآخر وفي استجابة سريعة من مسئولى المقاولون العرب، قامت إدارة ذئاب الجبل بتطوير أرضية استاد عثمان أحمد عثمان، ملعب المقاولون الرسمى بالجبل الأخضر، ورفعت من كفاءتها بعد تراجع مستواها بسبب ضغط المباريات واستضافتها للكثير من فرق الدورى وليس المقاولون فقط.

وطورت الإدارة من من مستوى الأرضية بهدف الحفاظ على سلامة اللاعبين وتحسين مستوى الأداء وهو ما انعكس على أداء اللاعبين بالتزامن مع عودة الانتصارات.

ويحتل المقاولون العرب المركز العاشر في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة بالدورى العام، حيث فازوا في 10 مباريات وتعادلوا في 8 أخرى، وتلقى المقاولون الهزيمة في 14 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 44 هدفاً آخر.